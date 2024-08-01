На улицах Петербурга появились сотни «умных» камер

Аналитические устройства могут отслеживать различные виды нарушений.

Несколько сотен уличных камер подключили за последнее время в Петербурге к так называемой системе умный город. Внешне это видеонаблюдение никак не отличается от привычных нам камер, но на самом деле они не просто снимают происходящее, но и способны анализировать информацию. Это дает возможность фиксировать практически все виды правонарушений. Как работает такая схема, покажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Собачники в Петербурге теперь под прицелом сотен умных камер. Мы решили провести эксперимент, и пришли на детскую площадку вместе с собакой. Это корги по кличке Бакс. Камера должна определить нарушителя — штраф за появление с собакой на детской площадке составляет до пяти тысяч рублей.

Камера распознала питомца, когда мы только зашли на площадку. Всевидящее око с искусственным интеллектом впервые фиксирует подобные нарушения в городе.

«Дальше уже муниципальные службы работают с собственниками собак. В тех местах, где установлена камера, выгул собак уже практически прекращен», — говорит Роман Борисенко, директор городского мониторингового центра.

Умные устройства теперь помогают разобраться и с незаконной уличной торговлей. Утро у контролеров начинается с просмотра записей с камер — вот постоянная нарушительница расположилась у станции метро — сотрудники тут же выезжают на место.

«Раньше ногами приходилось. Чтобы выявить эту точку, необходимо было проехать все станции метрополитена, обследовать все территории, прилегающие к станции метрополитена, и после этого уже работать», — напомнил Алексей Смирнов, начальник отдела контроля комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

К аналитической системе подключены устройства в четырех районах Петербурга и вскоре ими будет охвачен весь город. Они уже способны многое распознать: вот пожар начался в жилом доме или человек закурил прямо на автобусной остановке.

В Подмосковье умным камерам помогают умные мобильные комплексы — они определяют даже ленивых автомобилистов, которые бросают мусор у контейнера. Нарушителей вычисляют по номеру машины.

«Мы посмотрели статистику за полгода. У нас шесть камер — они сгенерили нам 1500 штрафов на сумму 25 миллионов рублей», — подсчитал Владислав Мурашов, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Камеры уже давно помогают фиксировать и предотвращать дорожные аварии. Вот пять полос МКАДа переходит отчаянный пешеход, а на этих кадрах в стоящий грузовик влетает другая машина. Данные автоматически попадают оператору центра организации дорожного движения.

«Решений может быть несколько — в частности, он может направить экипаж дорожного патруля, который дежурит 24 на 7 на МКАДе. Несколько экипажей, чтобы они обеспечили прикрытие транспортного средства, чтобы не допустить вторичного наезда», — говорит Магомед Колгаев, заместитель руководителя ЦОДД.

В Петербурге рассчитывают с помощью камер снизить количество нарушений среди самокатчиков — комплексы видеонаблюдения уже определяют, если едут сразу двое или если человек не спешился на переходе.