Им запретят принимать некоторые вещи.

В России хотят ужесточить контроль за деятельностью ломбардов. Как выяснили «Известия», им запретят принимать некоторые вещи.

Точного списка еще нет, но скорее всего в него войдут государственные награды и ордена. А также необработанные драгоценные камни и ювелирные полуфабрикаты. Таким образом, ломбарды больше не смогут принимать от граждан вещи с сомнительным происхождением и получать от этого прибыль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте. Это — один из самых дорогих и благородных металлов. Во многих религиях золото является символом чести, а также силы и мудрости. Возможно, именно поэтому вокруг него всегда было много мифов.

Действительно ли золото в СССР было лучше, чем сейчас? И можно ли считать этот металл — настоящей инвестицией в будущее?