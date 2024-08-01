В России хотят ужесточить контроль за деятельностью ломбардов

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«Известия»: в России хотят ужесточить контроль за деятельностью ломбардов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Им запретят принимать некоторые вещи.

В России хотят ужесточить контроль за деятельностью ломбардов. Как выяснили «Известия», им запретят принимать некоторые вещи.

Точного списка еще нет, но скорее всего в него войдут государственные награды и ордена. А также необработанные драгоценные камни и ювелирные полуфабрикаты. Таким образом, ломбарды больше не смогут принимать от граждан вещи с сомнительным происхождением и получать от этого прибыль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте. Это — один из самых дорогих и благородных металлов. Во многих религиях золото является символом чести, а также силы и мудрости. Возможно, именно поэтому вокруг него всегда было много мифов.

Действительно ли золото в СССР было лучше, чем сейчас? И можно ли считать этот металл — настоящей инвестицией в будущее?

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