Лопнуть от шока: вздутие живота может указывать на страшное заболевание

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

PLOS Medicine: вздутие живота у человека может указывать на рак в течение года

Лопнуть от шока: вздутие живота может указывать на страшное заболевание

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Смертельный диагноз способен настигнуть человека в течение года.

Британские ученые заявили, что как минимум в 2,2% случаев у людей, которые жаловались врачу на вздутие или боли в животе, в течение года диагностировали рак. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном журнале PLOS Medicine.

Так, они изучили данные 400 тысяч британцев и обнаружили неутешительные результаты. Каждый 50-й пациент, который обратился к врачу из-за болей в животе или вздутия, получил неутешительный диагноз.

Ученые объяснили это тем, что риск возникновения рака у человека повышается с возрастом. Специалисты указали, что не стоит медлить именно в том случае, если ранее человек уже обращался к врачу с жалобами на боли в животе или вздутие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие повседневные вещи могут вызвать рак у человека. Чего стоит избегать?

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Лопнуть от шока: вздутие живота может указывать на страшное заболевание

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