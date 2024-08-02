Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии спустя 20 лет

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 44 0

Лесопарковый маньяк Корочкин вышел из колонии спустя 20 лет заключения

Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии спустя 20 лет

Фото: фото из открытых источников

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Алексей Корочкина посадили за серию убийств и изнасилований.

Алексей Корочкин, известный как «лесопарковый маньяк», освободился из исправительной колонии строгого режима в Челябинской области. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном управлении ФСИН России.

«Корочкин вышел из тюрьмы утром 2 августа», — рассказал источник.

Корочкина заключили под стражу в 2005 году. Он обвиняется в причастности к серии убийств и изнасилований, совершенных. Его жертвами становились влюбленные пары в местном лесопарке: мужчин он расстреливал, а девушек насиловал. За эти нападения ему дали прозвище «лесопарковый маньяк».

Сам же Корочкин вину не признал. Он пытался доказать, что произошла чудовищная ошибка, но ему не удалось повлиять на решение суда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, каннибал Михаил Малышев, который употреблял в пищу кошек, собак и людей, отсидел в тюрьме 23 года и устроился работать в приют для бездомных животных.

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