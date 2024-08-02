Мощная магнитная буря накроет Землю в предстоящие выходные

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Метеозависимым людям нужно быть готовыми к ухудшению самочувствия.

Мощная магнитная буря накроет Землю в предстоящие выходные

Фото: 5-tv.ru

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Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

Уточняется, что вероятность магнитной бури составляет 30%, а возмущения в геомагнитном поле начнутся в субботу во второй половине дня. Ночью буря достигнет среднего уровня G2.

Метеозависимые люди во время сильных геомагнитных бурь могут ощущать ухудшение самочувствия, головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей при колебаниях геомагнитного поля.

В результате нехватки кислорода сужаются сосуды, увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина в крови, появляются аритмия и стенокардия.

В группе риска во время геомагнитных бурь находятся люди с болезнями сердца, гипертоники и гипотоники. В это время растет число инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

Врачи рекомендуют при ухудшении самочувствия исключить физические нагрузки — снизить темп работы на дачных участках и сменить интенсивный спорт на умеренные тренировки. Также следует достаточно высыпаться и отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями в период магнитных бурь нужно особенно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача и вовремя принимать прописанные лекарства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Землю обрушилась мощнейшая геомагнитная буря.

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