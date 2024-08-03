«Гастроэнтерит и гепатит»: почему нельзя купаться в фонтанах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

Химик Дорохов: купание в фонтане опасно попаданием в организм паразитов

«Гастроэнтерит и гепатит»: почему нельзя купаться в фонтанах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В них остаются фекалии птиц и биоматериал бездомных животных.

Купание в фонтане может привести к развитию различных заболеваний. Об этом людей предостерег кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью для RT.

По словам эксперта, при подобном занятии в организм человека могут попасть вредоносные бактерии и паразиты.

«Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллез. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, моющие в них руки и ноги», — объяснил Дорохов.

Эксперт напомнил, что фонтаны, в отличие от бассейнов, не проходят регулярный  эпидемиологический контроль, именно поэтому при купании в них возрастает риск заражения организма.

Дорохов строго предостерег от проглатывания воды из фонтана — так можно запросто подхватить опасное желудочно-кишечное заболевание. К тому же, в фонтанах плавает много мусора, включая битое стекло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, откуда взялась традиция купаться в фонтанах на день ВДВ.

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«Гастроэнтерит и гепатит»: почему нельзя купаться в фонтанах

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