Есть жертвы: теракт совершен на пляже Могадишо

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Теракт на пляже Могадишо унес жизни 20 человек

Есть жертвы: теракт совершен на пляже Могадишо

Фото: www.globallookpress.com / Wang Guansen

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали.

Не менее 20 человек были убиты в результате теракта, совершенного на пляже в столице Сомали, Могадишо. Об этом сообщает портал Garowe на своей странице в соцсети X.

«По меньшей мере 20 человек погибли в результате мощного взрыва в популярном в Могадишо отеле Beach View на пляже Лиидо в пятницу вечером, поступили сообщения о выстрелах после взрыва смертника», — отметили журналисты интернет-издания.

Сотрудники полиции прибыли на место инцидента, ситуация под контролем.

Кроме того, стало известно, что организация «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин»* взяла на себя ответственность за совершение этого ужасного теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала терактом удар ВСУ по рынку в Донецке. Украинские боевики атаковали единственное место в районе, где местные жители могут купить продукты. Удар пришелся в скопление людей, семеро из них получили ранения и были госпитализированы.

* — террористическая организация, запрещенная в России

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