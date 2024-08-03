Грядет скандал из-за наследства? На что могут претендовать 100 детей Павла Дурова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Адвокат Айрапетов: дети Павла Дурова вправе претендовать на часть его наследства

Грядет скандал из-за наследства? На что могут претендовать 100 детей Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / ukomore. org

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Бизнесмен окажется в рискованной ситуации, если обнародует свой ДНК-код.

Все дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вправе претендовать на часть его наследства. Об этом рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов для Lenta.ru.

«В случае, если господин Дуров выставит свой код ДНК в общий доступ, и люди, которые полагают, что являются детьми предпринимателя, пройдут экспертизу и докажут, что их ДНК совпадает с ДНК Дурова, то по законам России они смогут претендовать на часть его наследства», — рассказал он.

При этом даже жители ОАЭ имеют право заявить о своих правах на активы бизнесмена, но только если Дуров не оставит завещание, утоняет адвокат.

На этой неделе интернет потрясли откровения Дурова, который заявил, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира.

Оказывается, более 15 лет назад он стал донором спермы, помогая своему бесплодному приятелю. Но биоматериал оказался так хорош, что его уговорили помочь и другим страдальцам.

Свой биоматериал бизнесмен сдавал до 2021 года, но сам Дуров утверждает, что до сих пор его сперма хранится в одной из московских клиник. Поэтому при желании, а также при наличии 35 тысяч рублей, любая женщина все еще может стать матерью детей известного предпринимателя.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянки бегают по клиникам в поисках биоматериала Дурова.

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