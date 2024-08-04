Три страшные причины: что может говорить о тяге к сладенькому

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 59 0

Диетолог Семирядов: тяга к сладкому может возникать из-за серьезных болезней

Три страшные причины: что может говорить о тяге к сладенькому

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Врач-диетолог выявил неочевидные причины, из-за чего хочется употреблять определенную пищу.

Тяга к сладкому возникает у человека в результате депрессии, гипотиреоза или из-за дефицита витаминов и минералов в организме. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с изданием KP.RU.

По словам эксперта, первой причиной, почему человека тянет «на сладенькое», является определенная модель поведения.

«Вы можете хотеть сахара, потому что ваш разум и тело приучены хотеть его», — подчеркнул Семирядов.

Также сладкие продукты вызывают прилив дофамина — гормона «хорошего самочувствия», что также вызывает зависимость.

Второй причиной нутрициолог назвал искусственные подсластители. На вкус они слаще сахара и могут изменить предпочтения людей. Из-за привыкания к очень сладкому вкусу возникает желание все чаще есть подобные продукты.

Тяга к еде может возникать из-за стресса — это третья причина. Организм специально выделяет гормоны, которые провоцируют есть различные продукты, в том числе и сладкие.

«Эволюционно так сложилось, что организм всегда старается защититься от стресса, увеличивая потребление энергии и углеводов, стараясь отложить их „про запас“», — подчеркнул Семирядов.

Четвертой причиной диетолог отметил плохой сон. Когда человек не высыпается, тело старается за счет сладкой, соленой и крахмалистой пищи, чтобы получить больше энергии.

Пятая причина связана с гормональными колебаниями у женщин, которые проходят перед или во время менструации. Также вызвать аппетит и набор веса способны оральные контрацептивы.

Однако желание употреблять калорийную, жирную или сладкую пищу говорит о том, что у человека может быть депрессия, гипотиреоз или дефицит витаминов и минералов в организме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему шоколадные конфеты не усваиваются организмом.

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