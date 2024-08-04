Ватикан разочарован церемонией открытия Олимпиады в Париже

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 40 0

Скандальное мероприятие подверглось критике по всему миру.

Ватикан разочарован церемонией открытия Олимпиады в Париже

Фото: 5-tv.ru

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Ватикан разочарован «некоторыми сценами» церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили в официальном заявлении пресс-службы Святого престола.

«Святой Престол был опечален некоторыми сценами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий», — говорится в документе.

Также Ватикан отметил, что на таком престижном мероприятии не должно быть никаких намеков на высмеивание религиозных убеждений людей. Святой Престол не подвергает сомнению свободу выражения, но она должна ограничиваться уважением к другим людям.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла 26 июня на берегах Сены. На масштабном мероприятии была представлена имитация монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вместо Христа и его учеников предстали перед зрителями ярко-одетые неформалы, которые странно кривлялись и даже пытались изобразить на сцене имитацию полового акта.

Многие восприняли позорное выступление богохульством. Организаторы не учли культурный контекст, задев религиозные чувства миллионов людей. Скандальная церемония подверглась критике по всему миру.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за нашумевшую церемонию открытия Олимпиады.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

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