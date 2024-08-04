Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Звезду нашли в бассейны виллы.

Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Голливудского актера Зака Эфрона госпитализировали в Испании. Об этом сообщает издание TMZ.

Звезда отдыхал на Ибице. По неизвестным причинам ему стало плохо в бассейне на вилле. Эфрона нашли работники особняка. Они вытащили его из воды и незамедлительно вызвали скорую помощь. Представитель актера уверил, что с ним все в порядке и госпитализация была «мерой предосторожности».

Известно, что на данный момент 36-летний Зак Эфрон чувствует себя хорошо и не жалуется на состояние. Пробыл артист в больнице недолго. Его выписали на следующий день для дальнейшего восстановления в домашних стенах. 

Зак Эфрон не первый раз попадает в неприятную ситуацию. Был случай, когда он упал в собственном доме из-за того, что бегал по скользкому полу в носках. Тогда он не на шутку испугал фанатов разбитым лицом. Тогда ему даже потребовалась помощь пластического хирурга.

На этой неделе это далеко не первый несчастный случай, связанный с зарубежными актерами. Неудачно провели время и Пакс Джоли-Питт, и Бруклин Бекхэм. Наследник Анджелины Джоли и Бреда Питта попал в аварию, а подробности происшествия с Бекхэмом младшим не уточняются, но он заявил, что все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

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