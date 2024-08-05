Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и сбежать из дома

Растут поступления в карманы телефонных мошенников, которые придумывают все более изощренные схемы обмана. Как правило, жертвами становятся пожилые люди. Они лишаются буквально всего — от денежных накоплений до своих квартир.

А некоторых, как героиню этого сюжета, даже похищают. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудионов разобрался в одной из таких мошеннических схем.

Всего один телефонный звонок лишил пенсионерку Татьяну Ильину здоровья, сбережений и единственной квартиры. Пострадавшая рассказывает: телефонные мошенники словно загипнотизировали ее.

«Начали меня запугивать, что „на вашу карточку на ваш счет уже есть запрос в банк на три миллиона и квартира ваша за шесть миллионов уйдет. Если вы хотите, чтобы у вас не произошли эти все, вы должны с нами сотрудничать“», — рассказывает пострадавшая.

Напуганная пенсионерка делала все, что ей говорили. Сначала ее вынудили взять кредит в банке — 200 тысяч рублей — и перевести их счета мошенников. После этого злоумышленники решили сыграть по-крупному: убедили Татьяну продать квартиру. Даже нашли риелтора — Алексея Авдашкина. Тот быстро оформил сделку.

«Продавайте ее срочно, за любую цену, вы соглашайтесь. Номер телефона Алексея дали мошенники. Я позвонила Алексею, он на следующий день приехал посмотреть квартиру, он посмотрел, все заснял и сказал: „Меня устраивает. Сколько вы хотите за нее?“. Он говорит: „Три с половиной миллиона“. Покупателем являлся его брат», — говорит Татьяна Ильина.

Все деньги, которые Татьяна получила, ей велели снова перевести на счета мошенников. В итоге пенсионерка осталась ни с чем. Но и на этом злоумышленники не остановились. Последнее задание, которое они дали своей жертве, — сменить номер телефона и уехать в другой город, никому не сообщив об этом.

Пострадавшая сделал все как ей сказали. А после на связь с родственниками Татьяны вышли неизвестные, которые сообщил, что ее похитили. В обмен на информацию о местонахождении, стали требовать выкуп — один миллион рублей.

«Нам с братом пришли сообщения с угрозами, с вымогательством денег, написали, что они продали ее квартиру, что она у них находится, и с нас братом миллион рублей. Он написал: «До 11 если будешь игнорить, то мы матери скажем, кого-то из вас убили», — рассказывает дочь пострадавшей Екатерина Канчинкина.

В итоге пенсионерку искали целую неделю. Первыми ее обнаружили специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Татьяна находилась в другом городе, за 100 километров от дома.

«Это был Дмитровский городской округ, и мы незамедлительно сделали туда выезд. Первым делом мы стали проверять хостелы, пансионаты, больницы. Адекватно на нас отреагировала, пригласила зайти в номер, мы начали разговаривать», — говорит координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Ключенкова.

Родственники пенсионерки уверены: риелтор, оформлявший сделку с квартирой, знаком со злоумышленниками лично и тоже является частью этой преступной схемы.

Сейчас риелтор — один из главных свидетелей по уголовному делу о похищении человека. Ответить на вопросы о сомнительной сделке он отказался.

Расследованием этого дела занимаются полицейские. И хоть найти телефонных мошенников будет крайне сложно, пострадавшие надеются, что у них получится отменить сделку и вернуть квартиру.