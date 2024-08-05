Участники Игр в Париже отказываются от соревнований из-за грязной воды в Сене

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В реке найдена кишечная палочка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

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Сразу трое спортсменов снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции. В больнице после заплыва в Сене уже четыре дня находится триатлонистка из Бельгии Клэр Мишель. Ее команда по триатлону вынуждена была отказаться от участия в соревнованиях.

На минувшей неделе из-за повышения уровня загрязнения реки были перенесены реки мужские старты. В воде обнаружили кишечную палочку. Сильное превышение показателей — после дождей, прошедших в Париже.

Грязная вода в реке стала предметом обсуждения во многих изданиях еще до Игр, но власти Франции уверяли, что ситуация под контролем. А жители Парижа между тем ведут репортажи с берегов этой реки.

«Вода якобы должна быть нормальной. Но на самом деле видно, что вода непригодна. Все, что попадает в Сену, ничем не очищено. Здесь есть все! Вон туалетная бумага!» — говорит местный житель.

Организаторов Олимпийских игр ничто не останавливает. И сегодня в Сене проходит очередной заплыв тритагонистов в рамках смешанной эстафеты.

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