«Действительно что-то принимала»: что на самом деле случилось с Глюк’oZой

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Пластический хирург Свиридов: филлеры изменили внешность Глюк’oZы

«Действительно что-то принимала»: что на самом деле случилось с Глюк’oZой

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка поразила всех странным внешним видом и поведением на последних выступлениях. Что сделала с собой любимица публики?

Певица Глюк’oZа была под препаратами на выступлениях в Красноярске и Баку. Об этом пластический хирург Сергей Свиридов заявил изданию «Страсти».

Артистка сильно изменилась за минувший месяц. Привычная фанатам внешность звезды не имеет ничего общего с ее прошлым образом. Неожиданно Глюк’oZа обесцветила брови и расплылась в лице. Сергей Свиридов считает, что отек может быть вызван филлерами, а остальные изменения — проблемами в личной жизни, о которых певица не раз упомянула.

«Кстати, филлеры дают некую отечность. Возможно, еще и из-за этого Наталья имела не лучший внешний вид на выступлениях в Красноярске и Баку», — рассказал Свиридов.

Поведение Глюк’oZа тоже не узнать. На выступлении в Красноярске в прошлом месяце звезда шаталась по сцене, трогала себя за интимные места, материлась и не попадала в слова песни. После скандального концерта артистка долго хранила молчание, а потом объяснила казус употреблением антидепрессантов на фоне сильного стресса. Мало кто поверил в это оправдание. Эксперт уверен, что Глюк’oZа действительно что-то употребила, но тяжело сказать, что именно.

«Размашистые движения, шаткость походки певицы указывают на то, что Глюк’oZа действительно что-то принимала», — сказал эксперт.

У певицы не так давно умерла бабушка, которую она безмерно любила. Помимо этого у артистки идет острый конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. На этом фоне она переживает непростое эмоциональное состояние, которое могло подтолкнуть ее на принятие чего-то необычного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили разоблачил коварный план Глюк’oZы.

+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Нужно помочь себе: как перестать ненавидеть бывшего
18:11
«Было очень страшно»: в Бурятии из-за размыва плотины затопило несколько районов
18:00
«Действительно что-то принимала»: что на самом деле случилось с Глюк’oZой
17:46
Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и сбежать из дома
17:41
Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии
17:32
Имущество с обременением: как избежать долгов по наследству

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Все боятся»: в Литве поддерживающие Россию граждане подвергаются репрессиям
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака