Склады с боевой техникой ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» атаковали позиции ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские РСЗО в рамках выполнения боевой задачи оперативно заняли позиции и нанесли удар по целям, координаты которых были переданы разведкой. А кадры объективного контроля позволяют убедиться в успешном поражении противника.

«Работаем. Бьем противника уверенно», — отметил командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Аватар».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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