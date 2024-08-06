Склады с боевой техникой ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» атаковали позиции ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Российские РСЗО в рамках выполнения боевой задачи оперативно заняли позиции и нанесли удар по целям, координаты которых были переданы разведкой. А кадры объективного контроля позволяют убедиться в успешном поражении противника.
«Работаем. Бьем противника уверенно», — отметил командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Аватар».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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