Штурм дворца и роспуск парламента: Бангладеш тонет в массовых протестах
Президент Бангладеш распустил парламент на фоне протестов
Фото, видео: Reuters / Mohammad Ponir Hossain; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По последним данным, во время беспорядков погибли более 50 человек.
В Бангладеш распустили парламент, чтобы сформировать временное правительство. Об этом заявил президент страны Мохаммад Шахабуддин.
Протестующие накануне ограбили резиденцию премьер-министра. Демонстранты взяли штурмом дворец в Дакке и все разгромили! Опробовали даже кровать премьера. Вынесли не только вещи, но еще и одеяла и даже... гусей!
Ворвались протестующие и в здание парламента, где пытались разбить статую первого президента страны. Пресса пишет о полусотне погибших в столкновениях с полицией.
Протесты, которые продолжаются в южно-азиатском государстве уже третью неделю, разгорелись из-за системы квот. Бангладеш резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость в 1971 году.
75%
-0.75 93.04
0.21
Нашли ошибку?