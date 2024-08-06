Штурм дворца и роспуск парламента: Бангладеш тонет в массовых протестах

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Президент Бангладеш распустил парламент на фоне протестов

Фото, видео: Reuters / Mohammad Ponir Hossain; 5-tv.ru

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По последним данным, во время беспорядков погибли более 50 человек.

В Бангладеш распустили парламент, чтобы сформировать временное правительство. Об этом заявил президент страны Мохаммад Шахабуддин.

Протестующие накануне ограбили резиденцию премьер-министра. Демонстранты взяли штурмом дворец в Дакке и все разгромили! Опробовали даже кровать премьера. Вынесли не только вещи, но еще и одеяла и даже... гусей!

 

Ворвались протестующие и в здание парламента, где пытались разбить статую первого президента страны. Пресса пишет о полусотне погибших в столкновениях с полицией.

Протесты, которые продолжаются в южно-азиатском государстве уже третью неделю, разгорелись из-за системы квот. Бангладеш резервирует 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость в 1971 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

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