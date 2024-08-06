Частный самолет пропал с радаров в Приморье

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 72 0

В районе возможной катастрофы ведут поисково-спасательные работы.

Частный самолет пропал с радаров в Приморье

Фото: www.globallookpress.com / © Cover Images; 5-tv.ru

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В Приморском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет, прибывший с Сахалина. Об этом сообщила в пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, связь с воздушным судном была утеряна около 15:11 (08:11 по московскому времени) 6 августа.

«В районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту „посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край)“. На борту находилось два человека», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В районе возможного крушения частного самолета организованы поисково-спасательные работы. Прокуратура также инициировала проверку по факту исполнения пунктов законодательства о безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Utair из Еревана экстренно сел в Астрахани. Причиной аварийного приземления стало срабатывание индикации датчика двигателя.

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