Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

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Около 20 случаев заражения лихорадкой Западного Нила выявили в России

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Случаи заражения выявили сразу в нескольких российских регионах.

Лихорадку Западного Нила выявили сразу в нескольких регионах России. Известно о 14 заболевших в Татарстане, трех — в Рязанской области и двух — в Астраханской. По словам медиков, люди заразились от комаров, которые в свою очередь получили вирус от перелетных птиц.

Инфекция встречается в основном в странах с жарким климатом, но в последние годы вирус все чаще выявляют в России. Симптоматика заболевания, в чем-то схожа с гриппом — это высокая температура и боль в суставах. Лечение от лихорадки достаточно эффективное, но даже после выздоровления люди еще долго могут испытывать слабость.

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Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

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