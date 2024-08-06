Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

Случаи заражения выявили сразу в нескольких российских регионах.

Лихорадку Западного Нила выявили сразу в нескольких регионах России. Известно о 14 заболевших в Татарстане, трех — в Рязанской области и двух — в Астраханской. По словам медиков, люди заразились от комаров, которые в свою очередь получили вирус от перелетных птиц.

Инфекция встречается в основном в странах с жарким климатом, но в последние годы вирус все чаще выявляют в России. Симптоматика заболевания, в чем-то схожа с гриппом — это высокая температура и боль в суставах. Лечение от лихорадки достаточно эффективное, но даже после выздоровления люди еще долго могут испытывать слабость.