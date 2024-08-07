Чем может ударить Иран? В Израиле готовятся к обещанной атаке

Ливанская «Хезболла» атаковала дронами объекты ЦАХАЛ на северо-западе Израиля. Есть погибшие и раненые. В Тель-Авиве понимают: это только начало, и ждут обещанного «удара возмездия» от Ирана.

Военные эксперты не исключают, что Тегеран применит баллистику, против которой не устоит «железный купол». Крупнейшие мировые перевозчики один за другим приостанавливают полеты в Израиль и Ливан. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

В результате атаки беспилотников на севере Израиля ранены семь человек, один погиб. Дроны били по гражданским машинам.

«Я был в машине и увидел беспилотник примерно в шести метрах над головой, очень низко. Он пролетел прямо надо мной, потом взорвался здесь. Полутораметровый самолет», — вспоминает очевидец Ави Азран.

Горит база ЦАХАЛ в Западной Галилее. Это еще не обещанный ответ Ирана. Пока что ливанская «Хезболла» прощупывает оборону: ищет и находит слабые места, несмотря на режим максимальной боевой готовности израильской ПВО, и продолжает угрожать Израилю.

Иран тоже угрожает, но не спешит с ударом. Пока непонятно — это военно-техническая пауза или политическая. Иранцы просто поточнее наводят ракеты или о чем-то торгуются с американцами?

«Мы ведем интенсивную дипломатию практически круглосуточно, с очень простым посланием. Все стороны должны воздерживаться от эскалации и предпринять шаги для ослабления напряженности. Эскалация не отвечает ничьим интересам. Она приведет лишь к еще большему конфликту, еще большему насилию, еще большему отсутствию безопасности», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон даже проигнорировал сегодняшнюю атаку проиранских ополченцев на свою авиабазу Аль-Асад в западном Ираке, хотя среди американских военных как минимум есть раненные. Очевидно, Штатам сейчас не до большой войны — внутренних проблем хватает.

Но успокаивать Израиль все сложнее. Оказалось, это не очень эффективно — призывать Нетаньяху к деэскалации и тут же давать ему гарантии защиты, подгоняя все новые авианосцы. Широкая военная поддержка провоцирует израильскую партию войны на максимально жесткий ответ, независимо от того, как именно ударит Иран: по-настоящему или «для галочки».

«Любой, кто скажет вам, что точно знает, как будет выглядеть ответ, солжет. Но реакция будет — в этом нет сомнений. Я думаю, что все заинтересованные стороны захотят попытаться сделать так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Но это не значит, что им удастся это сделать», — отметил политолог из Вашингтонского института ближневосточной политики Мэтью Левитт.

Тем временем израильские аналитики опубликовали доклад: «Чем может ударить Иран по Израилю?». И пришли к выводу — угроза более чем серьезная. Беспилотники и крылатые ракеты израильские ПВО сбивают легко, а вот с баллистическими ракетами все намного сложнее. У Ирана их несколько видов, некоторые бьют на две тысячи километров. «Железный купол» здесь бессилен, такие могут отразить лишь более продвинутые и дорогие системы ПВО «Стрела-3» и «Праща Давида».

«Скорость полета баллистической ракеты — шесть с половиной километров в секунду. От западных районов Ирана до Тель-Авива, где мы сейчас находимся, примерно 1200 километров. То есть, по прямой ракета долетела бы за три минуты. Но с учетом траектории это займет 6–7 минут. Если оповещение сработает, есть время, чтобы добраться до укрытия», — говорит корреспондент Валентин Трушнин.

Израильская Служба тыла выпускает инструкции, в которых рассказывает, где и как лучше прятаться во время обстрела. То есть, в Израиле допускают, что часть ракет не будет сбита. На севере страны население уже готовится — скупает воду, делает запасы продуктов и топлива для генераторов на случай блэкаута.