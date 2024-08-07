Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Морская пехота Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Огневая задача была выполнена при помощи гаубиц «Д-30». Разведка выявила склад оружия украинских нацистов, расположенный в заброшенных промышленных ангарах. В результате работы наших военных на вражеских позициях начался сильный пожар и многократная вторичная детонация боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.