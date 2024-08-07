С такой инициативой выступают не только местные жители, но и политики, причем — представители правящей партии ФРГ.

В Европе усиливается раскол по поводу дальнейшего внешнеполитического курса и отношений с Россией. Так, в немецком Бундестаге призвали официальный Берлин поставить себя на место Москвы в конфликте с Украиной, а также начать диалог с нашей страной. Самое интересное, что заявление прозвучало не абы от кого, а от депутата правящей партии, возглавляемой Олафом Шольцем.

То есть даже уже ближайшие сторонники действующего канцлера понимают все бесперспективность дальнейшей поддержки киевского режима, которая вгоняет страну в долги. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Над улицами Берлина — бумажные голуби мира. Семитысячная демонстрация выходит на улицы под лозунгами «Остановите войну с Россией!». Здесь понимают, как дорого обошлись Германии и санкции, и подрыв «северных потоков».

«Разрушение „Северных потоков“ поставило нас в энергетическую зависимость, и теперь газ обходится нам в четыре-пять раз дороже, чем прежде. В обозримой перспективе это приведет к тому, что жизнь подорожает еще больше!» — говорит житель Берлина Александр.

Крупнейший немецкий химический концерн BASF из-за подорожавшего газа переводит большую часть производств в Китай. Такие гиганты, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Bayer переезжают за океан.

Проблемы, которые возникли с немецкими заводами, особенно то, что касается химической и автомобильной промышленности, очень серьезны. Не меньшее беспокойство вызывает и финансирование Киева. Мы будем восстанавливать не свои, а их заводы», — говорит депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Неаполитанец Миккеле Дапуццо стал завсегдатаем митингов — за газ и воду он отдает уже почти половину своей пенсии. Такого в Италии не было никогда.

«Счет на 340 евро за электричество — как такое возможно! Вода — 140 евро. Нас потихоньку грабят!» — уверен пенсионер Миккеле Дапуцо.

Только в прошлом году в стране на треть выросли коммунальные платежи. И на треть же, до полутора миллиардов евро в год правительство Меллони планирует увеличить помощь Киеву.

«Правящая элита США крайне обеспокоена тем, что теряет возможность управлять миром. В результате они, по сути, жертвуют европейской экономикой. Украинский народ Белый Дом использует как пушечное мясо на поле боя, а Европу — как экономическое пушечное мясо. Вашингтон намеренно проводит деиндустриализацию Европы», — считает политический аналитик Гарланд Никсон.

Если экономика стогнирует, а производство рушится, где взять денег на помощь Киеву? У европейского налогоплательщика! Новый кабмин Великобритании решил урезать часть соцпрограмм все для поддержки Украины.

Будет невозможно провести реформу здравоохранения, по крайней мере сейчас. Нам нужно сэкономить один миллиард фунтов стерлингов. Я принимаю сложное решение. Начиная с этого года пенсионеры, которые не попадают под условия соцвыплат, больше не будут получать надбавку на зимнее топливо», — говорит канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

В Британии сокращают выплаты пенсионерам, а в Эстонии повышают подоходный налог — помощь Киеву спрятали в статью расходов на оборону.

«Мы не будем повышать пенсии, но подоходный налог придется повысить для всех — на 2%. Ведь это не просто налог, это вклад в нашу оборону!» — заявляет премьер-министр Эстонии Михаил Кристен.

Чем обернулись траты на Украину для Европы? Вот любопытная статистика:

По последним данным, в ЕС стало на два миллиона меньше тех, кто в принципе может позволить себе летний отдых даже за городом. Все из-за растущих тарифов и цен на аренду.

Атлантическому натиску Запада противостоят только Словакия и Венгрия. Они не поставляют Киеву оружие и продолжают сотрудничать с нашей страной.

Будапешт выбирает свой путь. Он всегда выступал против антироссийских санкций, в отличие от большинства стран западного мира. Здесь умеют считать деньги. Венгрия получает наш газ, электричество, заключает с Москвой выгодные торговые сделки.

Что это дает Венгрии? Экономика страны растет, +4% ВВП, количество иностранных инвестиций только за год удвоилось. Поэтому здесь меньше всего хотят идти по пути европейских соседей.

«Жители Венгрии не хотят войны, не хотят давать Украине больше и больше денег на оружие и танки. Нам нужен только мир!» — говорит таксист, житель Будапешта Ференц.

Впрочем, даже западные элиты, кажется, готовы жертвовать экономикой собственных стран лишь до определенной степени. И в Бундестаге начинают понимать: пора охладить пыл электората. В 2025 году Германия вдвое сократит помощь Киеву. Следом и Нидерланд, там тоже планируют урезать траты на Украину.