«Переломный момент»: ученые заявили об угрозе критических изменений климата

Если пострадает хоть одна из систем Земли — беды не миновать.

Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения. Об их опасности предупреждает международная группа ученых в статье для журнала Nature Communications.

В исследовании рассматривались четыре ключевые природные системы, оказывающие влияние на климат планеты: Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и ледники Антарктики.

Если пострадает хоть одна из этих систем — беды не миновать. Наступит переломный момент в развитии климата на планете.

«Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <…> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждую одну десятую градуса после преодоления порога в полтора градуса», — сообщается в исследовании.

Для того, чтобы предотвратить этот «переломный момент», нужно достичь нулевого уровня выброса парниковых газов к завершению столетия и поддерживать этот уровень.

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