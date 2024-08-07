«Переломный момент»: ученые заявили об угрозе критических изменений климата

Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
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Если пострадает хоть одна из систем Земли — беды не миновать.
Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения. Об их опасности предупреждает международная группа ученых в статье для журнала Nature Communications.
В исследовании рассматривались четыре ключевые природные системы, оказывающие влияние на климат планеты: Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и ледники Антарктики.
Если пострадает хоть одна из этих систем — беды не миновать. Наступит переломный момент в развитии климата на планете.
«Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <…> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждую одну десятую градуса после преодоления порога в полтора градуса», — сообщается в исследовании.
Для того, чтобы предотвратить этот «переломный момент», нужно достичь нулевого уровня выброса парниковых газов к завершению столетия и поддерживать этот уровень.
Ранее 5-tv.ru рассказал, грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества.
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