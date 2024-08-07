«Переломный момент»: ученые заявили об угрозе критических изменений климата

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата

«Переломный момент»: ученые заявили об угрозе критических изменений климата

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Тема:
Погода

Если пострадает хоть одна из систем Земли — беды не миновать.

Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения. Об их опасности предупреждает международная группа ученых в статье для журнала Nature Communications.

В исследовании рассматривались четыре ключевые природные системы, оказывающие влияние на климат планеты: Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и ледники Антарктики.

Если пострадает хоть одна из этих систем — беды не миновать. Наступит переломный момент в развитии климата на планете.

«Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <…> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждую одну десятую градуса после преодоления порога в полтора градуса», — сообщается в исследовании.

Для того, чтобы предотвратить этот «переломный момент», нужно достичь нулевого уровня выброса парниковых газов к завершению столетия и поддерживать этот уровень.

Ранее 5-tv.ru рассказал, грозит ли изменение климата на Земле смертью для человечества.

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