Штурмовая авиация ВС РФ бьет противника. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Опубликовано видео, как штурмовики Су-25 ВКС РФ ударили по подразделениям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Координаты вражеских позиций передала разведка, а за экипажами Су-25 оставалась задача — отработать по целям.

«Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена. Победа будет за нами!» — рассказал летчик Су-25 Даниил.

Экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Уничтожить удалось не только боевиков ВСУ, но и технику противника.

Спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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