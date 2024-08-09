Игра в «шашечки»: в России за опасное вождение планируют штрафовать
Законопроект о штрафах за опасное вождение могут принять в России
Фото, видео: Елков Олег / ТАСС; 5-tv.ru
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Законопроект предусматривает и наказание в виде лишения водительских прав.
Законопроект о штрафах за опасное вождение могут принять уже этой осенью. Но, как рассказали «Известиям» эксперты, в текущем виде текст содержит юридическую коллизию.
Дело в том, что у самого термина «опасное вождение» нет четкого определения. К тому же неясно, кто и как будет фиксировать нарушения и соответственно, выписывать штраф. В текущей интерпретации наказания предлагают ввести за резкие перестроения, так называемые «шашки», а также за намеренное нарушение безопасной дистанции, препятствие обгону и несоблюдение требований дорожных знаков.
В первый раз водителю будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Повторное лихачество сразу приведет к лишению водительских прав.
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