Некоторым россиянам могут временно запретить летать на самолетах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Минтранс поддержал ужесточение ответственности для авиадебоширов

Некоторым россиянам могут временно запретить летать на самолетах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Такое решение было принято на фоне участившихся дебошей на воздушных суднах.

Минтранс России поддержал идею об усилении ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решением может стать создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного нарушения правил», — уточнили в Telegram-канале Минтранса.

Ведомство также предложило расширить перечень составов, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр.

Отмечается, что подобное предложение было выдвинуто на фоне участившихся случаев нарушения правил поведения пассажирами на борту, которые могут привести к аварийной ситуации.

В ближайшее время инициатива будет детально проработана, а затем закреплена законодательно, подчеркнули в Минтрансе.

В середине июля двое пьяных пассажиров устроили дебош на борту самолета, летевшего в Казань из Антальи. Агрессивные мужчины пытались втянуть в конфликт других пассажиров, оскорбляли женщин — успокоить их экипажу воздушного судан не удалось.

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