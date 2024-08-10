Некоторым россиянам могут временно запретить летать на самолетах

Такое решение было принято на фоне участившихся дебошей на воздушных суднах.

Минтранс России поддержал идею об усилении ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решением может стать создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного нарушения правил», — уточнили в Telegram-канале Минтранса.

Ведомство также предложило расширить перечень составов, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр.

Отмечается, что подобное предложение было выдвинуто на фоне участившихся случаев нарушения правил поведения пассажирами на борту, которые могут привести к аварийной ситуации.

В ближайшее время инициатива будет детально проработана, а затем закреплена законодательно, подчеркнули в Минтрансе.

В середине июля двое пьяных пассажиров устроили дебош на борту самолета, летевшего в Казань из Антальи. Агрессивные мужчины пытались втянуть в конфликт других пассажиров, оскорбляли женщин — успокоить их экипажу воздушного судан не удалось.