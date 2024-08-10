Экипажи Су-25 бьют врага в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Опубликовано видео, как экипажи Су-25 ударили ракетами по ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши военные продолжают вести бой на российско-украинской границе.

Экипажи штурмовиков Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по разведанным целям — личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Самые яркие кадры о специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом»,  — поделился летчик Су-25 Дмитрий.

Военнослужащий добавил, что враг потерял много боевиков, а также бронетехники и автомобилей. Он уверен, что победа будет за Россией.

К слову, и в этот раз авиационный наводчик доложил об успешной работе по целям. А экипажи после применения средств поражений выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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