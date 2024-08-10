Умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Последние два года она боролась с онкологией.

Умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

Фото: Из открытых источников

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Скончалась бывший генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки. Об этом сообщил действующий гендиректор Google Сундар Пичаи на своей странице в социальной сети X.

«Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, кто стал лучше, узнав ее. Нам будет ее очень не хватать. Наши мысли с ее семьей. Покойся с миром, Сьюзен», — написал Пичаи.

Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет. По словам Пичаи, последние два года она боролась с онкологией.

Сьюзен участвовала в основании Google и стала первым менеджером по маркетингу компании в 1999 году. Позже она возглавила бизнес уже успешного на тот момент проекта в области интернет-рекламы и стала отвечать за первоначальный видеосервис Google.

Наблюдая за успехом YouTube, Воджицки предложила в 2006 году приобрести видеохостинг компанией Google. В 2014–2023 годах она занимала должность генерального директора YouTube.

В феврале 2023 года Воджицки объявила о своей отставке с поста генерального директора через сообщение в блоге компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший глава ФИФА Хаяту скончался прямо во время Олимпиады в Париже.

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