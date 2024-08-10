«В старинной усадьбе»: фигуристка Трусова раскрыла подробности скорой свадьбы

Фигуристка Александра Трусова отметит свадьбу в старинной усадьбе
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсменка выбирала платье из десятка эскизов, изготовленных лично для нее.
До свадьбы фигуристки Александры Трусовой осталось чуть больше недели. Об этом она рассказала в своем блоге, раскрыв некоторые детали предстоящего торжества.
«Осталось восемь дней до нашей волшебной свадьбы в старинной усадьбе в Подмосковье», — написала Трусова.
Александра выходит замуж за коллегу по льду Макара Игнатова. Торжество состоится 17 августа. Фигуристка тщательно выбирала локацию, платье и множество других важных мелочей.
Специально для Трусовой был изготовлен ряд эскизов свадебных платьев. Девушка выбирала из множества вариантов. То, на котором в итоге остановилась фигуристка, она покажет уже на самом мероприятии.
Организовать торжество паре помогает продюсер Яна Рудковская. Она часто мелькает в блоге Александры при съемке подготовки. Она даже назвала себя «феей-крестной» Трусовой.
Трусова и Игнатов начали встречаться всего полгода назад. Несмотря на непродолжительность отношений и их молодой возраст, пара приняла ответственное решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Плющенко объявил о возвращении Трусовой на лед.
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