Россия безвозмездно передала Анголе 50 машин скорой помощи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Автомобили были отправлены по личной просьбе главы республики Жоау Лоуренсу.

Россия безвозмездно передала Анголе 50 машин скорой помощи

Фото: Telegram / Официальный новостной канал МИД России / MID_Russia

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Россия в рамках оказания гуманитарной помощи передала Анголе 50 машин скорой помощи. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что в ходе торжественной церемонии в столице Анголы Луанде российский посол Владимир Тараров передал министру здравоохранения страны Силвии Пауле Валентин Лутукут ключи от 50 машин скорой помощи повышенной комфортности на базе «ГАЗель Бизнес 4×4».

Дипломат отметил, что автомобили передаются на безвозмездной основе по личной просьбе главы республики Жоау Лоуренсу в адрес президента России Владимира Путина.

Передавая ключи, Тараров также выразил надежду на то, что подарок российского народа и правительства сослужит ангольцам долгую и надежную службу, а сэкономленные на закупке машин денежные средства будут направлены на улучшение системы здравоохранения в стране. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия безвозмездно поставила беднейшим странам Африки 200 тысяч тонн пшеницы.

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