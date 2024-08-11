«Прибился ночью»: Дима Билан приютил бездомного котенка

Сейчас певец озабочен поиском постоянного жилища и доброго хозяина для пушистого найденыша.

Дима Билан приютил котенка, которого нашел ночью возле дома. Об этом певец рассказал поклонникам в соцсети.

«Прибился ночью. Теперь наесться не может», — рассказал Билан.

Певец уже дал питомцу кличку — Фунтик. Однако это временное имя — исполнитель ищет котенку нового хозяина и дом.

Известно, что у Билана уже есть кот по кличке Шахтер, которого певец привез из гуманитарной поездки в Донецкую народную республику (ДНР). Тогда знаменитость, помимо прочего, пожертвовал три миллиона рублей приюту для бездомных животных и именно там нашел друга.

«Я, когда зашел туда, в приют, этот кот просто буквально прыгнул на меня, просто бросился», — рассказывал певец.

Живя у Билана, Шахтер стал настоящей звездой интернета, фото и видео с ним набирают тысячи лайков. Сам певец рад, что смог помочь коту с непростой судьбой. По его словам, он с удовольствием приютил бы у себя еще нескольких животных, но не может себе этого позволить из-за частого отсутствия дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как кот Шахтер из Донецка изменил жизнь Димы Билана.