Расчет «Урагана» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы не оставляют шанса противнику.

Расчет РСЗО «Ураган» на южно-донецком направлении нанес удар по скоплению живой силы ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Пришла команда отработать по цели. Выехали, нам дали координаты, навелись, выстрелили. Уничтожили живую силу противника и быстро убыли с огневой позиции. Большая часть была уничтожена», — доложил старший наводчик системы с позывным «Сызган».

Система «Ураган» способна выпустить 16 снарядов и поразить цель на расстоянии до 34 километров на площади в 42 гектар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.