Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи боевых машин успешно выполняют задачи по огневой поддержке пехоты.

Экипажи танков Т-80БВМ на донецком направлении уничтожают замаскированные укрепления и блиндажи ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Довели. Заехали. Отработали… Нормально все. Машина рабочая», — кратко доложил механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Мася».

Экипаж танка обычно выезжает на стрельбу с закрытой огневой позиции. Огонь боевой машины корректируется беспилотниками.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.