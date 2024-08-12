Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 186 0

Опубликовано видео, как танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи боевых машин успешно выполняют задачи по огневой поддержке пехоты.

Экипажи танков Т-80БВМ на донецком направлении уничтожают замаскированные укрепления и блиндажи ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Довели. Заехали. Отработали… Нормально все. Машина рабочая», — кратко доложил механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Мася».

Экипаж танка обычно выезжает на стрельбу с закрытой огневой позиции. Огонь боевой машины корректируется беспилотниками.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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