Дебют в театре: Прилучный впервые вывел на сцену 11-летнего сына

У мальчика была несложная задача. Но он с ней справился.

Продолжающийся суд актера Павла Прилучного с экс-женой Агатой Муценице не мешает ему проводить время со своими наследниками. На днях знаменитость взял к себе на выходные сына Тимофея, которому удалось даже поработать вместе с отцом.

Днем Прилучный отвел мальчика на занятия по баскетболу, а вечером сын вместе с ним принял участие в спектакле. У Тимофея была несложная задача. Он должен был вывезти на сцену театра инвалидную коляску. С чем справился на «ура». Об этом Прилучный рассказал в социальной сети.

«Сегодня на сцену вышел», — подписал видео актер.

К слову, мальчик не первый раз пробует себя в актерской профессии. Еще два года назад Муцениеце задействовала его в фильме, в котором сыграла и сама. Как тогда отмечала актриса, сын легко запомнил текст и сыграл даже лучше нее.

Прилучный женился на Муцениеце летом 2011 года. Но в феврале 2020 года пара объявила о разводе. Перед громким расставанием актриса жаловалась, что Прилучный поднимал на нее руку, вел себя неадекватно и отбирал телефон. Все это происходило на глазах маленьких детей.

В конце мая стало известно, что Прилучный подал иск в суд на свою бывшую супругу. Предметом спора стали родительские права. Пользователи сети предположили, что актер желал получить полную опеку над детьми, чтобы самостоятельно обеспечивать их и избежать выплаты алиментов в размере 30% от своего дохода. Тем не менее актриса выиграла суд.

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