Фундамент страны: в России отметили День строителя

В этой важнейшей отрасли трудятся миллионы людей.

Они восстанавливают инфраструктуру в новых российских регионах и возводят дома в сейсмически опасных районах. Результат их труда виден невооруженным глазом, а сама профессия всегда престижна, актуальна и востребована. Архитекторы и крановщики, инженеры и штукатуры, проектировщики и каменщики, все они — строители. О тех, чей труд и профессионализм делают нашу жизнь комфортнее и счастливее, рассказывает корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

В обычной жизни программисты, бухгалтеры, менеджеры, а здесь, в Мариуполе — они строители-волонтеры: восстанавливают, а порой и возводят заново разрушенные частные дома.

«Только погорелые стропила торчали, и провисли потолки, обвалились. Приступили к восстановлению. Сколько делали? Недели три», — говорит прораб Антон Воробьев.

Каждую неделю бригады со всей страны собирает синодальный отдел благотворительности Русской Православной Церкви.

«Мы поняли, что таких домов — не сто, и не тысячи. Их очень много — частных разрушенных домов, где пробита крыша, где нет окон... Мы поняли, что надо помогать», — говорит Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности РПЦ.

За полтора года волонтеры восстановили 270 зданий, но только по примерным подсчетам в ремонте нуждаются еще почти 30 тысяч! В этом доме, например, несколько месяцев назад — жили под открытым небом.

За возрождением Мариуполя сейчас с гордостью наблюдает заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук Петр Грабовый. С невероятной скоростью восстанавливают многоэтажные дома, школы, больницы — его ученики.

«Преподаватели, которые приезжают к нам, они в таком восторге! Они так радуются — вы знаете, у нас новая дорога появилась, у нас открыли музыкальный фонтан в центре, как дети радуются всему, что у них там создается», — говорит Грабовый.

В профессии Петр Грабовый — больше полувека. Прошел путь от мастера до главного инженера. А потом и вовсе стал ученым: погрузился в тонкости организации строительства. Ведь и в 21 веке перед специалистами вызовов немало.

К примеру: в таких сейсмически активных зонах, как Иркутск, поставишь обычный дом — простоит лишь до первого землетрясения.

«Вот видите какой толщины плита? Плита толщиной один метр. Сплошная плита, густо армированная, конечно, по проекту. Таким образом, мы обеспечиваем прочность здания и устойчивость здания», — уточняет Василий Филиппов, директор строительной компании.

Здесь нет домов с большими окнами и узкими простенками — каждая конструкция усилена арматурой и бетоном. Дома должны выдержать землетрясение в девять баллов

А в Северной столице другие проблемы: неустойчивый грунт, разрушающая конструкции влажность. Соседство новостроек с экспонатами музея под открытым небом.

Исторические дома, церковь, которой уже больше века, вон — Петропавловская крепость, а буквально в километре отсюда — Александро-Невская лавра. Но и в самом центре Петербурга возводят новые дома. Этот, например, строят на месте старой советской типографии.

Снести одно и возвести другое без ущерба домам-памятникам. Или отреставрировать историческую постройку — точь-в-точь как два века назад. Только на согласование работ у застройщиков порой уходят годы. Возводить и реставрировать с ювелирной точностью помогают современные технологии.

«Бим-технологии, технологии лазерного сканирования. Искусственный интеллект позволяет отслеживать отклонения соседних зданий до мельчайших миллиметров», — говорит Елена Ширшова, директор по маркетингу группы строительных компаний.

Но и о соседях забывать нельзя: в историческом Петербурге приходится укреплять стены в близлежащих зданиях. Впрочем, все проблемы забываются, когда видишь долгожданный результат, признается инженер-конструктор Светлана Андреюшкина.

«Врач лечит, но он не всегда видит результат своей работы. Учитель учит, но тоже не всегда видит результат. А строитель всегда видит результат своей работы. Я очень люблю стройку, это такое живое дело!» — признается Андреюшкина.

Которое нередко передается поколениями. Светлана — дочь заслуженного строителя РСФСР Юрия Лакаева. Его дело продолжают дети и внуки. К слову, и проживает семья в доме, который построил знаменитый родственник. Мемориальная табличка с его именем здесь — особая гордость.