В Греции бушуют лесные пожары: огонь надвигается на Афины

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В Греции бушуют лесные пожары

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Сотни спасателей борются с пламенем и днем, и ночью.

Огонь надвигается на Афины. В пригороде греческой столицы полыхают лесные пожары. Они вышли из-под контроля и грозят испепелить жилые кварталы.

Десятки домов уже объяты пламенем. Жителям разосланы уведомления об эвакуации. Сотни спасателей борются с огнем и днем, и ночью. Задействовали авиацию, но тщетно.

Пожары распространяются молниеносно — из-за сильного ветра. В ближайшее время синоптики прогнозируют жаркую, ветреную и сухую погоду. В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Греции прервал свой отпуск и срочно вернулся в Афины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях спасателям приходилось тушить гектары леса в Якутии.

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