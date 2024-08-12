В Греции бушуют лесные пожары: огонь надвигается на Афины
В Греции бушуют лесные пожары
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
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Сотни спасателей борются с пламенем и днем, и ночью.
Огонь надвигается на Афины. В пригороде греческой столицы полыхают лесные пожары. Они вышли из-под контроля и грозят испепелить жилые кварталы.
Десятки домов уже объяты пламенем. Жителям разосланы уведомления об эвакуации. Сотни спасателей борются с огнем и днем, и ночью. Задействовали авиацию, но тщетно.
Пожары распространяются молниеносно — из-за сильного ветра. В ближайшее время синоптики прогнозируют жаркую, ветреную и сухую погоду. В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Греции прервал свой отпуск и срочно вернулся в Афины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях спасателям приходилось тушить гектары леса в Якутии.
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