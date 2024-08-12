Больше десяти сел остались без света в Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Гладков: 13 населенных пунктов в Белгородской области остались без света

Больше десяти сел остались без света в Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

За последние сутки боевики ВСУ свыше 80 раз атаковали регион.

Электричество отключено в 13 населенных пунктах Грайворонского района Белгородской области после атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на странице в соцсети губернатор региона Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 40 обстрелам и 42 атакам беспилотников. В результате нападений пострадали семь мирных жителей, четверых госпитализировали, уточнил Гладков.

«Ночью было отключено 13 населенных пунктов Грайворонского городского округа — они сейчас находятся без электроэнергии. Надеюсь, что в ближайшее время наши бригады электриков начнут восстановление», — сказал он.

Кроме того, в регионе уже установили 180 из 312 защитных конструкций в приграничных муниципалитетах. Так, в Краснояружском и Белгородском уже стоят 20 и 26 таких сооружений соответственно.

Российские регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Краснояружского района Белгородской области эвакуируют из-за активности ВСУ. Как подчеркнул Гладков, российские войска делают все, чтобы справиться с угрозой.

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