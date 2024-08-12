Напавших на корреспондента «Известий» Графчикову признали виновными

Напавших на корреспондента «Известий» Наталью Графчикову в январе 2024 года на семинаре блогера Инны Тлиашиновой признали виновными. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания Химкинского городского суда.

Виновным назначили принудительные работы на один год и шесть месяцев, а также выплаты по 150 тысяч рублей с каждого фигуранта за моральный вред. Отмечается, что подсудимые на заседание не явились.

Напомним, 27 января 2024 года Наталия Графчикова и сопровождающий ее оператор планировали снять репортаж об отечественной блогосфере в подмосковной деревне Юрлово. Для этого они направились на семинар коуча Инны Тлиашиновой. Помощники блогера стали прогонять сотрудников прессы, а также оскорблять и отбирать технику.

Помимо этого, Графчикову повалили на пол и применили физическую силу, отобрав у нее телефон. Также корреспондента вытолкнули за дверь на мороз в одних носках. Напали и на оператора, сломали его камеру и отобрали флэшку.

После нападения в травмпункте у Графчиковой зафиксировали множественные ссадины и ушибы, а также травму головы. Журналистка предположила, что организаторы испугались налоговой службы. Было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В суд дело было передано в июне.

Корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой в прошлом году присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

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