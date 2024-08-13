Не как у всех: Алиана Устиненко рассекретила имя новорожденной дочки
Экс-участница «Дом-2» Устиненко назвала дочку Винолиной
Фото: Telegram / Я вижу жизнь так / alianaustinenko
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Выбор блогера удивил всех не на шутку.
Экс-участница «Дом-2» Алиана Устиненко спустя 40 дней после рождения второй дочери рассекретила ее имя. Она призналась, что с мужем долго думала над вариантами, хотела необычное и редкое имя. Такое они и придумали — девочку назвали Винолиной.
«Долго думали и спорили. Хотели, чтобы это было и патриотично, и чтобы старшие дети не обиделись, и свекровь была довольна, и люди не осудили. И чтобы не такое, как у всех! Чтобы не дразнили, чтобы прошлую жизнь не напоминало. Так хотелось быть лучше всех! Лучше, чем все эти блогеры… И у нас получилось!» — объяснила Устиненко.
Многие интернет-пользователи не поверили блогеру. В комментариях они предположили, что она, вероятно, пошутила, поскольку частенько любит разыгрывать публику. К примеру, как это было с реакцией ее мужа Максима Меченкова на беременность второй дочкой.
Однако были и те, кто призвал не критиковать Устиненко за выбор имени. Ведь это ее дело, как называть своего ребенка.
К слову, Винолиной Устиненко забеременела спустя всего четыре месяца после рождения дочки Микаэлы. Старшего же сына знаменитость родила в браке с участником «Дома-2» Александром Гобозовым, которого в феврале приговорили к полутора годам лишения свободы за избиение девушки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочка Алианы Устиненко Микаэла отреагировала на появление сестры.
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