Делегации из более чем 80 стран: как прошел второй день форума «Армия-2024»

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На форуме «Армия-2024» подписали контракты на сумму более 500 млрд рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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В этом году упор сделан на профессиональную аудиторию и оборонные предприятия, которые могут представить свои новинки.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» — второй день международного форума «Армия-2024». На его полях уже подписаны госконтракты на общую сумму более 500 миллиардов рублей.

В этом году упор площадки сделан на профессиональную аудиторию и на оборонные предприятия страны, которые могут представить свои новинки. В их числе — модернизированная версия учебно-боевого самолета Як-130-М. Инженеры улучшили ряд характеристик. Так, у модели появились усовершенствованные системы прицеливания, бортовая радиоэлектронная станция и комплекс защиты от угроз.

«Мы расширяем номенклатуру вооружения, добалвяем дополнительные четыре пушечных контейнера под крылья, также добавляем держатели, эчто позволяет нам нести уже до 16 бомб 100-килограммовых», — рассказал заместитель главного конструктора самолета Як-130 Дмитрий Попов.

Программа форума насыщенная. Приехали представители свыше 120 зарубежных компаний и делегации из более чем 80 государств. И почти половину из них возглавляют руководители оборонных ведомств.

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