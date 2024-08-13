В Москве пятилетней девочке пересадили печень из-за отравления грибами

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

В Москве спасли пятилетнюю свердловчанку, которая отравилась бледной поганкой

В Москве пятилетней девочке пересадили печень из-за отравления грибами

Фото: www.globallookpress.com / AGAMI/R. Olivier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жизнь ребенка буквально висела на волоске, его спасло только оперативное вмешательство врачей.

Пятилетней жительнице Свердловской области в Москве экстренно пересадили печень после отравления бледной поганкой. Об этом агентству URA.RU рассказали в Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально поступил ребенок.

«Девочка съела бледную поганку — чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в больнице.

Жизнь девочки буквально висела на волоске, ее спасло только то, что родители срочно обратились к местным врачам, а те оперативно связались с московскими коллегами.

Специальным бортом, организованным Фондом святой Екатерины, ребенка доставили в столицу для трансплантации печени. Донором для девочки стала ее мама. Сейчас юная пациентка уже идет на поправку, за ее состоянием наблюдают врачи.

Известно, что яд бледной поганки в 90% случаев убивает человека из-за высокого содержания аминотоксинов, провоцирующих острую недостаточность печени и почек.

На сегодня есть заместительная терапия и специальные аппараты, которые могут заместить функции печени при отравлении. Однако проблема в том, что пациент в большинстве случаев поступает к врачам, когда в организме уже начались необратимые процессы. В этом случае помочь может только трансплантация печени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как определить съедобные грибы и избежать отравления.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

18:16
«Попросили высшие силы»: Катя Лель записала «магические мантры»
18:00
Мировой океан и Северный путь: чем займется Морская коллегия России
17:44
В ФСБ заявили об активной вербовке молодежи в приграничных регионах России
17:33
«Уничтожит города»: США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем
17:30
Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
17:26
«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Хомяк из Telegram: что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака