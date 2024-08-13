В Москве пятилетней девочке пересадили печень из-за отравления грибами

Жизнь ребенка буквально висела на волоске, его спасло только оперативное вмешательство врачей.

Пятилетней жительнице Свердловской области в Москве экстренно пересадили печень после отравления бледной поганкой. Об этом агентству URA.RU рассказали в Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально поступил ребенок.

«Девочка съела бледную поганку — чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в больнице.

Жизнь девочки буквально висела на волоске, ее спасло только то, что родители срочно обратились к местным врачам, а те оперативно связались с московскими коллегами.

Специальным бортом, организованным Фондом святой Екатерины, ребенка доставили в столицу для трансплантации печени. Донором для девочки стала ее мама. Сейчас юная пациентка уже идет на поправку, за ее состоянием наблюдают врачи.

Известно, что яд бледной поганки в 90% случаев убивает человека из-за высокого содержания аминотоксинов, провоцирующих острую недостаточность печени и почек.

На сегодня есть заместительная терапия и специальные аппараты, которые могут заместить функции печени при отравлении. Однако проблема в том, что пациент в большинстве случаев поступает к врачам, когда в организме уже начались необратимые процессы. В этом случае помочь может только трансплантация печени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как определить съедобные грибы и избежать отравления.