Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 22 0

Коуча задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы.

Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Таганский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову до 16 октября. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Блогер обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Адвокат Шабутдинова рассказал, что на образовательные курсы блогера пожаловались 92 человека из 50 тысяч обучающихся.

«Допустимая погрешность для предпринимательской деятельности», — отметил адвокат Калой Ахильгов.

Сам блогер заявил на суде, что образование — это большая часть его жизни.

«Если человек двоечник и не выполнял домашнее задание, это не повод держать меня под стражей», — высказался Аяз.

Блогера задержали 3 ноября прошлого года после многочисленных жалоб на его образовательные курсы. Следствие установило, что в 2023 году Шабутдинов заработал 300 миллионов рублей на продаже «чудо-курсов» по заработку в Интернете. Блогер обещал участникам богатство за считанные недели.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом число желающих обучиться быстрому заработку возрастало в разы.

Некоторые обманутые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева* к семи с половиной годам за фейки об армии.

* — признан иноагентом в РФ.

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