Попала под распространенную схему: сможет ли Долина вернуть квартиру

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

Риелтор Барсуков: артистка Долина вероятнее всего не сможет вернуть квартиру

Попала под распространенную схему: сможет ли Долина вернуть квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM / Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка передала мошенникам почти 200 миллионов рублей.

Певица Лариса Долина потеряла квартиру из-за распространенной мошеннической схемы. Об этом сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Lenta.ru

Артистка передала злоумышленникам 112 миллионов рублей, полученных с продажи квартиры в Ксеньинском переулке, а после еще 68 положила на якобы безопасный счет. Поняв, что произошло, Долина обратилась в полицию и на недвижимость наложили арест на время разбирательств, так как новые жильцы уже пытались въехать в нее.

«Эту новость обычно комментируют не очень правильно. Многие считают, что люди, которые купили квартиру, являются мошенниками. На самом деле, с большой долей вероятности речь идет об обычных людях, потому что в этих схемах все построено именно на том, что квартиру покупают обычные люди, а продавец переводит деньги мошенникам», — объяснил Барсуков.

Барсуков отметил, что такая практика существует давно и последний год гильдия риелторов активно следит за такими случаями, чтобы вовремя сообщать о них в полицию. 

Специалист уверен, что вернуть жилье Долина не сможет. Покупатели же оказались в не менее тяжелой ситуации. Они не смогут получить квартиру еще долгое время, так как вскоре начнутся бесконечные суды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин поддержал обманутую мошенниками Ларису Долину.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.66
2.71 100.56
3.87
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

21:18
Вагон проблем: как железная дорога остановила работу заводов под Красноярском
20:58
Попала под распространенную схему: сможет ли Долина вернуть квартиру
20:39
Представители УФСИН Мордовии оценили состояние здоровья убийцы военкора Татарского Треповой*
20:19
«Ходят как мертвые»: что известно о семье убитой педофилом девочки из Чапаевска
19:59
Детектор БПЛА и российская GРТ: все новинки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2024»
19:57
Сам себе офтальмолог: как в домашних условиях проверить зрение

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака