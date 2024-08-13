Попала под распространенную схему: сможет ли Долина вернуть квартиру

Артистка передала мошенникам почти 200 миллионов рублей.

Певица Лариса Долина потеряла квартиру из-за распространенной мошеннической схемы. Об этом сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Lenta.ru

Артистка передала злоумышленникам 112 миллионов рублей, полученных с продажи квартиры в Ксеньинском переулке, а после еще 68 положила на якобы безопасный счет. Поняв, что произошло, Долина обратилась в полицию и на недвижимость наложили арест на время разбирательств, так как новые жильцы уже пытались въехать в нее.

«Эту новость обычно комментируют не очень правильно. Многие считают, что люди, которые купили квартиру, являются мошенниками. На самом деле, с большой долей вероятности речь идет об обычных людях, потому что в этих схемах все построено именно на том, что квартиру покупают обычные люди, а продавец переводит деньги мошенникам», — объяснил Барсуков.

Барсуков отметил, что такая практика существует давно и последний год гильдия риелторов активно следит за такими случаями, чтобы вовремя сообщать о них в полицию.

Специалист уверен, что вернуть жилье Долина не сможет. Покупатели же оказались в не менее тяжелой ситуации. Они не смогут получить квартиру еще долгое время, так как вскоре начнутся бесконечные суды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин поддержал обманутую мошенниками Ларису Долину.