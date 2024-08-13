ООН обратилась к РФ: что нужно в Курске ослепшему Западу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

В ООН попросили РФ предоставить доступ в Курскую область для оценки ситуации

ООН обратилась к РФ: что нужно в Курске ослепшему Западу

Фото: www.globallookpress.com / Evan Schneider

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Тема:
Спецоперация Курская область

Представители организации намерены оценить ситуацию на месте.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки заявления о нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) прав человека. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — сказала Шамдассани.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. 

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза международной организации по вопросу преступлений Киева прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он сообщил, что Украине придется пожалеть о содеянном. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФСБ заявили об активной вербовке молодежи в приграничных регионах России.

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