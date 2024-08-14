«Запомню навсегда»: как Харламов сделал предложение Ковальчук

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Харламов сделал предложение Ковальчук после окончания съемок нового фильма

«Запомню навсегда»: как Харламов сделал предложение Ковальчук

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Свадьба пары состоялась 8 августа 2024 года.

Комик Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук после окончания съемок в картине «Любовь зла». Об этом она артистка рассказала на премьере фильма в Выборге.

© РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram* / katerinakovalchyk; 5-tv.ru

Звезда поделилась, что с фильмом ее теперь связывают теплые эмоции, так как он не просто стал значимым для ее карьеры, но и отразился на личной жизни.

«Этот проект для меня, на самом деле, особенный, потому что после крайней смены мне сделали предложение руки и сердца. Я его запомню навсегда», — сказала Ковальчук.

Влюбленные сыграли свадьбу 8 августа. Харламов поделился, что для Катерины было очень важно, чтобы все было красиво, как в ее мечтах, так как она еще никогда не была под венцом. Молодожены уже успели побывать в свадебном путешествии в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей.

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