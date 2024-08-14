Деловой разговор: Путин встретился с врио губернатора Калининградской области

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Путин обсудил с врио губернатора Калининградской области развитие промышленности

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Объем промышленного производства в регионе по итогам первых шести месяцев 2024 года вырос на десять процентов.

Более полумиллиарда рублей выделили власти Калининградской области на помощь участникам СВО и членам их семей, а также закупку необходимого оборудования и экипировки для военнослужащих. Об этом Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных на встрече в Ново-Огареве.

Речь также шла об экономических показателях региона. По итогам первого полугодия объем промышленного производства вырос на десять процентов. Хорошую динамику показывают предприятия сельского хозяйства, а также туристическая отрасль.

Интерес к региону у путешественников вырос, в том числе, и благодаря невысоким ценам на перелеты за счет субсидирования перевозок. Временно исполняющий обязанности главы Калининградской области обратился к президенту с просьбой о продлении программы.

«Мы обязательно это будем делать, как договаривались с прежним руководителем, и в отношении авиабилетов субсидирование продолжится. Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена на заводе „Звезда“ сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году еще одного парома», — говорит Владимир Путин.

«Говоря о социальной сфере, хочу сказать, что Калининградская область — это один из регионов, где сегодня сохраняется миграционный прирост. Да, он упал в отношении 2021 года, но он сохраняется, и мы намерены его растить. Поэтому это тоже один из драйверов нашего роста по закрытию вакансий, которые у нас возникли по инвестиционным проектам. Поэтому говоря о численности региона, ее рост требует, конечно, расширения социальной инфраструктуры, в первую очередь, здравоохранения и образования», — сказал Беспрозванных.

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