Опасная ситуация: в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день

Российские подразделения сегодня отразили, наверное саму массовую атаку украинских беспилотников за последнее время. Системы ПВО сработали в восьми регионах страны и уничтожили свыше сотни дронов. Хотя некоторые все же достигли цели. За обстановкой следит корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Так сейчас выглядит многоквартирный дом на окраине Шебекино. Рано утром, когда все люди спали, ВСУ атаковали многоэтажку двумя беспилотниками.

Вот можно видеть деревянные балки, полотенца, металлические конструкции, обшивка, фрагменты от БПЛА.

«Я не помню все это, суета была. Потом мы снова вернулись в квартиру, чтобы схватить просто документы и телефон, потому что мы выбежали без ничего. Плед расстелили быстро, какие-то документы, какие-то вещи скидывали и выбежали», — вспоминает Кристина, жительница Шебекино.

Заходим внутрь вместе с жильцами. Четыре квартиры практически полностью уничтожены.

Дверь до сих пор чуть-чуть горячая. В стене остался лишь умывальник, а под ним даже нет плиты — перекрытия, все сгорело. Запах стоит. До сих пор температура очень высокая, даже несмотря на то, что пожар уже давно ликвидировали.

От взрыва в доме прорвало трубы. Хозяйка спешно собирает вещи. Находиться здесь сейчас даже в моменты затишья очень опасно.

«Последний беспилотник прилетал — у нас балкон рассыпался. Пришлось выехать. Два дня как выехали, пожили спокойно и все», — вспоминает жительница полуразрушенного многоквартирного дома.

Обстрелы мирных городов идут практически непрерывно. Украинский БПЛА атаковал гражданский автобус. Пострадал водитель — с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки его доставили в городскую больницу. Чуть раньше FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Его водитель также серьезно ранен.

Уже несколько месяцев в атаках на Шебекино используют тактику двух дронов. Первый пробивает окна и стены, а задача второго нанести удар на поражение. Из-за артиллерийских обстрелов за последние дни в пункты временного размещения вывезли больше 11 тысяч человек.

«Приняли, спасибо, хорошо. Покормили, детей успокаивают. Что-то дают. Воды, компотики, чаю, хлебушка…» — благодарит жительница Краснояружского района Роза Башарова.

Многие после пережитого нуждаются в медицинской и психологической помощи.

«Людям, которые нуждаются в неотложной помощи, мы им ее оказываем на месте, потом следим за состоянием. Стабилизируется состояние — мы их уже отпускаем», — говорит врач Олег Никулин.

Обстановка в приграничье по-прежнему остается напряженной. Но люди верят, что боевые действия скоро закончатся. И они снова смогут вернуться в свои дома.



