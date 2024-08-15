Вагоны с удобрением сошли с рельсов в Самарской области

В Самарской области с рельсов сошли пять вагонов, в которых перевозили азотное удобрения, три из них опрокинулись. Об этом заявила пресс-служба межрегионального следственного управления СКР в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе станции Жигулевское Море на пути необщего пользования. Вероятно, поэтому авария обошлась без жертв и не привела к появлению задержек в движении составов. Кроме того, не был нанесен ущерб и окружающей среде.

В данный момент следственная группа пытается определить виновных в происшествии ответственных лиц. Им грозит обвинение по первой части статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Ранее 5-tv.ru писал, как водитель КАМАЗа пытался проскочить перед составом на красный свет, что привело к крушению поезда в Коми. В итоге 140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области. 30 пассажиров, в том числе 15 детей госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.