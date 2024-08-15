«Это уже невозможно скрыть»: 52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой?

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

StarHit.ru: Марина Федункив ждет первого ребенка

«Это уже невозможно скрыть»: 52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как утверждают коллеги артистки, она находится уже на последних месяцах беременности.

Звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи в этом году станут родителями. Об этом сообщили источники StarHit.ru.

Известно, что информация об этом просочилась с съемочной площадки нового шоу, в котором приняла участие актриса.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть», — говорит источник.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что Федункив находится на шестом месяце беременности. Она уже не скрывает свое положение, поэтому все коллеги по шоу уже активно обсуждают эту новость.

Известно, что сейчас артистка чувствует себя хорошо, но теперь устает быстрее, чем раньше.

«Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы. Но организаторы окружили ее невероятной заботой — за Мариной ходит огромная „свита“, выполняются все ее пожелания», — говорит источник в беседе с журналистами.

Для 52-летней Федункив это будет первый ребенок. Артистка долго шла к счастью в личной жизни, и в итоге судьба свела ее с итальянским бизнесменом по имени Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. Пара живет счастливо в браке уже почти три года.

Многие не верили в искренность данного союза из-за большой разницы в возрасте и разных менталитетов супругов, но каждый раз пара доказывает обратное. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую заподозрили в беременности.

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