Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 80 0

Что известно о произошедшем?

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, экипаж успел катапультироваться. Никто не пострадал.

Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что летевший из Индии в США пассажирский самолет, в котором в ходе полета сработал датчик задымления, благополучно приземлился в аэропорту Красноярска.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

19:12
В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничных регионов
19:04
Собянин: чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 26 по 29 октября
18:49
Всех четырех пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3 нашли живыми
18:48
«Мозговой центр»: Патрушев назвал основные задачи созданной Морской коллегии РФ
18:39
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области
18:35
Уже живут вместе? Отношения Бородиной и Сердюкова вышли на новый уровень

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Чудо на кукурузном поле: как живут пассажиры Airbus A321 спустя 5 лет после аварийной посадки
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака