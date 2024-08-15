Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, экипаж успел катапультироваться. Никто не пострадал.

Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что летевший из Индии в США пассажирский самолет, в котором в ходе полета сработал датчик задымления, благополучно приземлился в аэропорту Красноярска.