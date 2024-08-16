Беглов озвучил свою предвыборную программу

Баллотирующийся на второй срок губернатор Петербурга Александр Беглов представил свою предвыборную программу на 38-й конференции петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

Программа под названием «Десять приоритетов развития Петербурга» подразумевает реализацию в течение следующих пяти лет ряда масштабных проектов, которые должны преобразить облик города.

Речь идет о второй Кольцевой дороге, высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва и открытии второй очереди аэропорта Пулково.

Также Беглов в случае своего переизбрания намерен заложить основу для создания в городе «наземного метро» — сети городских электричек, завершить строительство Широтной магистрали скоростного движения, запустить Большой Смоленский мост и открыть круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина» для жителей и гостей города.

Кроме того, программа предусматривает создание лучших в России условий для воспитания и получения образования детей, а также запуска нового стандарта комфортной жизни для пожилых людей.

Беглов также намерен за пять лет вдвое увеличить доходы города. С этой целью планируется запуск новых промышленных предприятий, поддержка бизнеса, создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие науки и внедрение новых технологий.

Наконец, в числе приоритетов — строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений, строительство новых дорог, ускоренное развитие общественного транспорта города, в первую очередь метрополитена.

Предусмотрено программой и повышение комфорта проживания в городе — создание новых общественных пространств, парков и садов, благоустройство улиц и береговых линий, строительство и ремонт детских и спортивных площадок.

Делегаты партийной конференции «Единой России» единогласно утвердили озвученную Бегловым программу.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. На должность претендуют еще три кандидата, которые также представили свои программы. Так, Павел Брагин — от партии «Зеленые» — сделал упор на экологию. Максим Яковлев — от ЛДПР — выступает за популяризацию спорта и здорового образа жизни. Свои идеи озвучил и представитель «Коммунистов России» — Сергей Малинкович. Среди них — строительство бесплатного жилья и расселение коммуналок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов и министр транспорта Роман Старовойт обсудили масштабные транспортные проекты, в том числе линию метро до аэропорта Пулково.